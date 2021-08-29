شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: الجيش يتصدَّى لهجوم إرهابي عبر الحدود مع أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تصدَّى قوات الجيش الباكستاني لهجوم شنته عناصر إرهابية من داخل أفغانستان على نقطة حدودية باكستانية.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن عناصر إرهابية شنت هجوماً بالأسلحة من داخل الأراضي الأفغانية على نقطة حدودية باكستانية في منطقة باجور المحاذية لأفغانستان ما أدى إلى مقتل جنديين باكستانيين.

وأضاف أن القوات الباكستانية المرابطة على تلك النقطة تصدت للهجوم وأسقطت ثلاثة قتلى في صفوف العناصر التي شنت الهجوم.

وقال البيان: إن باكستان تدين استخدام الأراضي الأفغانية للأنشطة الإرهابية ضدها، وتأمل من الحكومة الجديدة التي ستُشكَّل في أفغانستان القضاء على هذه الظاهرة.