شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تدعو إلى إقامة «منطقة أمنية» في أفغانستان لمواصلة عمليات الإجلاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن بلاده تتطلع للعمل مع بريطانيا لإقامة منطقة أمنية تحت رعاية الأمم المتحدة في كابول ليتسنى مواصلة إجلاء المواطنين والموظفين المحليين بعد

انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وقال ماكرون في تصريحات اليوم الأحد إنه من المقرر عرض مشروع قرار مشترك بهذا المعنى على مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعه الطارئ غدا الاثنين لبحث الوضع في أفغانستان. وأوضح ماكرون أن "مشروع القرار يهدف إلى تحديد منطقة أمنية في كابول بما يسمح باستمرار العمليات الإنسانية".