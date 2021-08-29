جانتس: إيران نووية يعني سباق تسلح يعرض المنطقة للخطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس من أن حصول إيران على سلاح نووي يعني سباق تسلح يعرض العديد من الدول للخطر.

وقال: "إيران تشكل تهديدًا للشرق الأوسط والعالم بأسره".

ونقلت "القناة الإخبارية الإسرائيلية 12" عنه قوله: "من المهم أن يحشد العالم للمهمة قبل فوات الأوان".

وتابع: "إيران لم تهدد إسرائيل فحسب بل ستؤدي إلى سباق تسلح، ما قد يؤدي إلى أسلحة متطورة في يد غير مسؤولة ما يعرض العديد من الدول للخطر".

وحذرت إسرائيل من أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء مساعي إيران للحصول على سلاح نووي.