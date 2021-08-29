الرئيس جو بايدن يستقبل جثامين جنود أمريكيين قُتلوا في كابول

محمد الفلاح - الأحد 29 أغسطس 2021

استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأحد، في قاعدة دوفر الجوية، جثامين جنود أمريكيين قتلوا في هجوم انتحاري خلال عمليات إجلاء للمدنيين من مطار العاصمة الأفغانية الأسبوع الماضي.



وتسبب الهجوم الانتحاري الذي نفذه تنظيم داعش خارج مطار كابول الخميس الماضي في مقتل عشرات الأفغان و13 جنديا أمريكيا.

وقال مسؤولون أمريكيون، في وقت سابق اليوم الأحد، إن القوات الأمريكية شنت هجوما عسكريا في العاصمة الأفغانية، مستهدفة سيارة يشتبه بأنها ملغومة وفي طريقها لتنفيذ هجوم انتحاري.

ووصل الرئيس الأمريكي مرتدياً بدلة سوداء وواضعا كمامة من اللون نفسه برفقة زوجته جيل التي بدت عليها حال الحداد، بجانب وزير دفاعه.

والتقى بايدن وزوجته أسر الضحايا على أن يتوجهوا لاحقاً لاستقبال الرفات.

ونشر البنتاجون السبت هوية الجنود الـ13 الذين قتلوا في اعتداء الخميس. وكان لخمسة من بينهم عمر هذه الحرب، عشرين عاماً، وهي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

وتشكّل القاعدة التي استقبل فيها بايدن جثامين الجنود، في ذهن الأمريكيين المكان الذي يعود إليه العسكريون القتلى في نعوش يلفّها علم الولايات المتحدة.