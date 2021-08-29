الاحتلال يقصف مواقع للمقاومة بغزة

غزة ـ د.ب.أ: استهدف طيران الاحتلال الاسرائيلي العديد من مواقع حركة المقاومة الفلسطينية حماس في قطاع غزة في وقت متأخر من يوم السبت، وفقا لما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي. وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الغارات على غزة جاءت في أعقاب التظاهرات التي حدثت في وقت سابق بالقرب من الحدود، ردا على على إطلاق البالونات الحارقة تجاه إسرائيل.

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