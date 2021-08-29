بالصور.. إخماد حريق في الكرادة وسط بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأحد، عن إخماد حادث حريق داخل مخزن للأجهزة الكهربائية في منطقة الكرادة وسط بغداد.



وقالت المديرية في بيان، إن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل مخزن للأجهزة الكهربائية في منطقة الكرادة تقاطع المسبح تحديدا وسط بغداد".

وأضافت أن "الفرق طوقت وعزلت النيران وابعدت خطر انتشارها الى المخازن التجارية المجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل المخزن المحترق".