انت الان تتابع خبر صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحجامي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا في جانب الكرخ كان كالأتي:

أبو دشير------------6

أبو غريب ----------40

الاعلام-------------19

البياع---------------9



التاجي--------------51الحارثية--------------9الحرية--------------72الدورة--------------37السيدية-------------29الشرطة الخامسة-----10الشعلة-------------61الصالحية------------6الطارمية------------26الطوبجي-------------8العامرية-------------16العطيفية-------------7العلاوي-------------5الغزالية-------------15القادسية-------------18الكاظمية-------------32المحمودية------------49المنصور-------------11المواصلات-----------14اليرموك--------------5حي الجامعة-----------2حي الجهاد-----------16حي الخضراء---------1حي العامل-----------17حي العدل-------------2حي الفرات----------10جانب الرصافة---------9