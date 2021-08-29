رئيس جهاز الأمن الوطني يتابع ميدانياً خطة زيارة الأربعين

بغداد - ياسين صفوان - أعلن جهاز الأمن الوطني، الأحد، أن رئيسه عبد الغني الأسدي تابع ميدانياً الخطة الأمنية لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).



وقال الجهاز في بيان، إن الأسدي "زار اليوم الأحد محافظتي بابل وكربلاء المقدسة للاطلاع على خطة الجهاز الأمنية لتأمين زيارة الاربعين، حيث التقى محافظ بابل حسن منديل، وجرى خلال اللقاء مناقشة الاستعدادات الخاصة بالسيطرة الأمنية ومراقبة المناطق الحيوية التي ستشهد زخما بمرور الزائرين".



كما زار الأسدي بحسب البيان "مديرية امن بابل للاشراف على الخطط الأمنية والتوجيه بتكثيف الجهد الاستخباري ومتابعة المعلومات الاستخبارية وايصالها بأسرع وقت الى الاجهزة الامنية"، مشيراً الى أن "الاسدي زار محافظة كربلاء المقدسة والتقى محافظها نصيف جاسم الخطابي وناقش معه الاستعدادات الجارية لزيارة الاربعينية وضرورة بذل المزيد من الجهود لتوفير بئية آمنة خلال مراسيم الزيارة".

وتابع البيان أن "الأسدي عقد اجتماعا في مقر مديرية امن كربلاء موجها بأهمية التنسيق والتعاون مع الاجهزة الامنية وضمن قواطع المسؤولية وبما يسهم في حفظ الامن والاستقرار وتشرف بزيارة ضريحي الإمامين الحسين والعباس (عليهما السلام)".