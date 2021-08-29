مقتل قائد بقوات الباسيج بهجوم مسلح غرب إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل قائد في قوات التعبئة الإيرانية (الباسيج) التابعة للحرس الثوري في هجوم لمعارضين بمدينة مهاباد الكردية شمال غرب البلاد.

وذكرت صحيفة "عصر إيران" الإلكترونية، الأحد أن مجموعة مسلحة قامت الليلة الماضية بمهاجمة منزل طاهر بور دانات، قائد قوات الباسيج في قرية "كوسه كهريزه" التابعة لمدينة مهاباد الكردية".

فيما أكد حاكم مدينة مهاباد، عارف خدر لو، للصحيفة، أن "طاهر بور دانات توفي متأثرا بجراحه في المستشفى.

وتقع مهاباد في جنوب محافظة أذربیجان الغربیة الإيرانية على بعد 116 كم من وسط المحافظة التي تسكنها أغلبية كردية.

ويبلغ عدد الأكراد نحو 10% من مجموع سكان إيران البالغ عددهم قرابة 85 مليون نسمة، وتعاني مناطق الأكراد في إيران من الفقر وتردي الخدمات.

وأعلنت جماعة تسمى "نسور زاغروس"، المعارضة للنظام الإيراني مسؤوليتها عن الهجوم.

ولدى مجموعة "نسور زاغروس" تاريخ في مهاجمة الحرس الثوري وحرس الحدود الإيراني، وفي صيف عام 2015، هاجمت المجموعة قوات الحرس الثوري، وقتلت سبعة من عناصره، وفي أغسطس 2019، أصيب أربعة من حرس الحدود في هجوم للمجموعة على دورية حدودية في مدينة "بانه" بإقليم كردستان.

وتتهم الجماعات المسلحة الكردية طهران بانتهاك حقوق الأكراد في إيران.