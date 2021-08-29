الرئيس العراقي: المنطقة عاشت صراعات لم يخرج منها فائز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس العراقي برهم صالح، خلال مؤتمر للحوار حضرته نخب سياسية وحكومية، إن المنطقة تشهد تحولات وصفها بـ"الكبرى".

ولفت صالح إلى أن تلك التحولات تتطلب إيجاد برامج عمل دولية مشتركة لتحقيق التهدئة والاستقرار.

وقال صالح، خلال افتتاح أعمال ملتقى مركز الرافدين للحوار، الذي عقد في العاصمة بغداد، وتابعته ”الخليج 365”، إن "المنطقة والعالم تشهد تحولات كبرى"، موضحاً أنه "في الأمس شهدنا حدثا مهما بانعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة".

ومركز الرافدين للحوار هو تجمع فكري ذو استقلالية حسب ديباجته التعريفية، يعمل على تشجيع الحوارات السياسية والثقافية والاقتصادية بين النخب العراقية.

وأضاف صالح أن "العراق عنصر مهم في المنطقة، والنزاعات والتوترات المستحكمة في المنطقة قادت إلى حقيقة واحدة هي أن الكل متضرر ولا أحد فائز فيها".

وأشاد بـ"جهود رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في تنظيم اجتماع مؤتمر بغداد"، لافتاً إلى أن قمة أمس كانت "مهمة وفيها رسالة بليغة، والمنطقة بحاجة ماسة إلى منظومة عمل جديدة تستند إلى المشتركات".

وتابع خلال كلمته، أن "استفحال الفساد وضعف الخدمات"، أزمات لا يمكن التهاون فيها"، مشدداً على ضرورة أن تكون الانتخابات القادمة "نقطة انطلاق نحو الحلول الراهنة".



وشهد العراق أمس السبت، انعقاد مؤتمراً بالعاصمة بغداد، حضره قادة ورؤساء ودول الجوار الإقليمي والعربي، فضلاً عن حضور مميز للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وافتتح المؤتمر بكلمة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد من خلالها على ضرورة تحييد العراق عن الصراعات الدائرة في المنطقة ورغبة بلاده في أن تكون مساحة التقاء للجميع وليس العكس.

