العراق.. 67 وفاة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، الأحد، بتسجيل 67 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 20 ألفاً و 699 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير إنه تم تسجيل 6083 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و874 ألفاً و435 إصابة .

وأشار التقرير إلى شفاء 8152 شخصاً، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليون و 719 ألفاً و557.

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 32 ألفاً و313 فحصاً مخبرياً لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى ثلاثة ملايين و 315 ألفاً و627 شخصاً.