50 قتيلا في مذبحة حوثية بلحج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت حصيلة عدد القتلى في المذبحة الحوثية التي استهدفت صباح أمس قاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج اليمنية إلى 50 قتيلا، و56 جريحا على الأقل، في حصيلة أكدها مصدر طبي عسكري.

وأشار المصدر إلى أن سيارات الإسعاف ما زالت تواصل نقل بعض الجثث التي تفحمت بداخل الهناجر، والجرحى إلى مستشفى ابن خلدون ومستشفيات مدينة عدن، فيما قام محافظ لحج اللواء أحمد عبدالله تركي بزيارة جرحى الحادث في مستشفى ابن خلدون وأشرف على نقل آخرين إلى مستشفيات عدن ووجه بتوفير كافة العلاجات.

من جهة أخرى أدان معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة، واستنكر بأشد العبارات أوامر الإعدام الجماعية التي أصدرتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بحق تسعة من المواطنين بينهم أكاديمي «أستاذ في القانون الدولي»، وامرأتان بتهم ملفقة.

وأوضح أن أوامر الإعدام الحوثية بحق المناهضين لانقلابها على الدولة، استنساخ لنهج النظام الإيراني بعد الثورة الخمينية في تصفية المعارضين السياسيين وإرهاب المجتمع وإخضاعه‏ بالقوة.

وأشار إلى أن أوامر الإعدام التي تصدرها ميليشيات الحوثي بحق نساء على خلفية مواقفهن وآرائهن وأنشطتهن السياسية، سابقة خطيرة لم تحدث على مر التاريخ، وامتداد لمسلسل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها بحق النساء في اليمن، من اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب نفسي وجسدي واعتداء جنسي وسجون خاصة‏.

قاعدة العند العسكرية







أكبر القواعد العسكرية في اليمن.



استهدفت أوائل 2019 بطائرة إيرانية الصنع.



26 قتيلا وجريحا في الاستهداف السابق للقاعدة.



شهدت مقتل نائب رئيس الأركان اللواء صالح الزنداني.



إحدى القواعد التاريخية التي أسسها البريطانيون.



تقع شمال مدينة الحوطة عاصمة لحج.



تبعد عن مدينة عدن 60 كلم.



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