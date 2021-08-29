العاهل الأردني يؤكد وقوف بلاده إلى جانب ليبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس، وقوف الأردن إلى جانب ليبيا، ودعمه للجهود السياسية التي تحمي وحدتها وأمنها واستقرارها، وتحقق طموحات شعبها. جاء خلال استقبال الملك عبدالل أمس رئيس الحكوم الليبية.



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