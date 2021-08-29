معدات وأجهزة طبية سعودية لليمن وجمهورية القمر

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وقال مدير برنامج الملاريا بلحج عادل السيد «إن البرنامج قام منذ شهر مارس الماضي برفد عدد من المرافق الصحية بكميات من الأدوية الخاصة بالملاريا إضافة إلى أجهزة الفحوص السريعة للملاريا وحمى الضنك والمقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة بشكل مجاني لجميع المرافق الصحية في المحافظة».
وسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مساعدات طبية متنوعة لجمهورية القمر المتحدة لمكافحة جائحة كورونا (كوفيد - 19)، قام بتسليمها نيابة عن المركز سفير المملكة لدى جمهورية القمر الدكتور عطا الله بن زايد الزايد، وتسلمتها وزيرة الصحة القمرية لب الياقوت زايد، في العاصمة موروني.
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