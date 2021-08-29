شكرا لقرائتكم خبر رئيس تونس: لا تسامح مع مصاصي الدماء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد مجددا أنه لن يتسامح مع من ينشرون الفساد في بلاده، وجدد دعوته إلى محاربة المحتكرين والضاربين، متوعدا بملاحقتهم قانونيا، وذلك على خلفية «تحكمهم في السوق وفي سياسات الدولة»، إلى جانب «التنكيل بقوت التونسيين»، وفق تعبيره.

وأكد أنه «لا مجال للتسامح مع المجرمين ومصاصي الدماء»، مشددا على «أنهم سيدفعون الثمن غاليا»، وأضاف «الدولة ستستمر وسنتصدى لهم بالحديد.. فلتكن حربا ولن نرضى إلا بالانتصار».

وتواكبت تصريحات سعيد مع زيارته أحد مصانع الحديد بمحافظة زغوان بالشمال الشرقي للبلاد، حيث حجزت السلطات نحو 30 ألف طن من الحديد الذي كان مخزنا بغاية المضاربة، وفق ما أفاد بيان صادر عن الرئاسة التونسية أمس.

وتزايدت دعوات أحزب ومنظمات للرئيس التونسي بتعيين رئيس حكومة خلفا لهشام المشيشي المقال، فيما دخلت التدابير الاستثنائية التي أقرها يوم 25 يوليو الماضي، أسبوعها الخامس.

وكان سعيد قرر أواخر الشهر الماضي تجميد عمل البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة، وإقالة الحكومة، فيما تولى السلطة التنفيذية بنفسه، في تدابير أكد في حينه أنها ضرورية لإنقاذ مؤسسات الدولة.

يذكر أنه على مدى أشهر طويلة، عاشت البلاد على وقع أزمة سياسية معقدة بين رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان، لا سيما حركة النهضة التي اصطفت خلف رئيس الوزراء المقال.