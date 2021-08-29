شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد نشاط علاء مصطفى نائب التنسيقية خلال دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ، نشاطا ملحوظا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت القبة، ما بين تقديم اقتراحات برغبة والمشاركة في مناقشة مشروعات قوانين تحال إلى المجلس، يأتي ذلك فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت القبة برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

و يرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائب علاء مصطفى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الأول كالآتى:

- حضور 21 جلسة عامة حضور 14 جلسة باللجان النوعية

- استخدام 4 أدوات رقابية تقديم مقترح بشأن دمج العمالة غير المنتظمة داخل قوة العمل و تقنين أوضاعها و مناقشة أزمة تكليف خريجى كلية الصيدلية دفعتى 2019- 2018

- القاء 2 كلمة دخل الجلسة

- المشاركة في 20 زيارة

- المشاركة في 12 ندوة و فعالية

- تقديم 47 طلب خدمى و تمت الموافقة على 25 منهم



