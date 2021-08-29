شكرا لقرائتكم خبر عن 4 توصيات وضعتها "صناعة النواب" للتصدى لمعوقات تواجه قطاع التعدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، نحو 30 طلب إحاطة أحيلت إلى اللجنة من المجلس تخص موضوعات ذات أهمية وأولوية قصوى للمستثمرين والصناعة وتصب فى النهاية لصالح الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاجية وتشغيل الأيدى العاملة المصرية، وذلك فى إطار ممارسة اللجنة لدورها الرقابى خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب.

ومن أبرز الموضوعات التى ناقشتها اللجنة المعوقات التى تواجه قطاع التعدين فى مصر فى الآونة الأخيرة، والتى تحد من فرص المستثمرين فى توسيع نطاق استثماراتهم، وانتهت اللجنة إلى التوصية بالتالى:

1- تحديد مواعيد فتح وإغلاق المزايدات مع تحديد الاشتراطات بشكل دقيق على أن تكون المفاضلة بين المستثمرين على أساس المشروع الذى يحقق قيمة مضافة أعلى.

2- تجزئة المساحات المطروحة للاستغلال أو الاستكشاف لإتاحة الفرصة أمام صغار المستثمرين للاستثمار فى هذه الصناعة الحيوية.

3- إنهاء كافة الموافقات اللازمة من الجهات المعنية فى شأن تخصيص الأراضى للاستكشاف قبل أية طروحات.

4- تفعيل نظام الشباك الواحد للتيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمار فى صناعة التعدين.