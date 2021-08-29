بالأسماء.. 10 مصابين من أسرتين في انقلاب سيارة بطريق "السخنة - القطامية"

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب 10 أشخاص من أسرتين في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "السخنة - القاهرة"، بينما جى نقلهم إلى المستشفى العام بالسويس لتلقي العلاج.

كانت غرفة عمليات إسعاف السويس تلقت بلاغًا من قائدي السيارات، بانقلاب سيارة "سوزوكي فان" تحمل لوحات رقم "698 ط ف ن" على طريق "القطامية-العين السخنة"، في اتجاه القاهرة بعد بوابة رسوم المرور بمسافة 15 كيلو.

وجه الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق إسعاف السويس، 7 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وجرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

قال مصدر طبي إن الإصابات تراوحت بين كسور وكدمات وسحجات، وأغلب الحالات مستقرة، وتتلقى العلاج بقسم الطوارئ.

أضاف المصدر أن المصابين هم: محمد إبراهيم أحمد - 36 عامًا - مقيم بالقاهرة، وأبناؤه أسيل - 3 أعوام - وآدم 4 أعوام، وأيتن - عامين، ودعاء علي محمد علي - 50 عامًا، مصابين بكدمات وسحجات في الجسد.

كما أصيبت سامية محمد محمد - 45 عامًا، وشقيقتيها سارة - 30 عامًا، وندا - 17 عامًا، وأحمد محمد حسنين - 22 عامًا، وشقيقته ريتاج - 12 عامًا، بجروح وكدمات متفرقة بالجسد.​