غدًا.. اجتماع الأعلى للجامعات الخاصة لإقرار الحدود الدنيا للقبول بالكليات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال مصدر مطلع في وزارة التعليم العالي، إن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، سيعقد اجتماعًا غدًا الاثنين، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، لمراجعة ووضع الحد الأدنى للتقدم للجامعات الخاصة بتنسيق الجامعات الخاصة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر أن يناقش الاجتماع أيضًا مواعيد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الخاصة وموعد إعلانها للطلاب، مؤكدًا أن تسجيل القبول سيكون من خلال موقع تنسيق مركزي يضم كافة الجامعات الخاصة.

وأوضح المصدر أن الموقع المركزي سيتمكن الطلاب من خلاله من الدخول لموقع التنسيق وتسجيل الرغبات للانضمام والالتحاق بالجامعات الخاصة، ولكن يشترط أن يسجل الطالب 25 رغبة.

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