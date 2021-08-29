أميركا تنفّذ ضربة جوية ضد داعش في كابول

ابوظبي - سيف اليزيد - نفذت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، ضربة جوية في العاصمة الأفغانية كابول ضد تنظيم داعش الإرهابي بواسطة طائرة من دون طيار.

واستهدفت الضربة آلية مفخخة بهدف "القضاء على تهديد وشيك" للمطار مصدره تنظيم داعش المتطرف، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون).

وقال بيل أوربان متحدثاً باسم القيادة المركزية إن "القوات الأميركية شنت اليوم ضربة جوية دفاعية" بواسطة طائرة من دون طيار من خارج أفغانستان "استهدفت آلية في كابول، وقضت على تهديد وشيك لتنظيم داعش ضد مطار (حامد كرزاي) الدولي".

وأضاف "نحن واثقون بأننا ضربنا الهدف".

وتابع "نتأكد من احتمال (سقوط) ضحايا مدنيين"، موضحاً أن "لا مؤشرات حتى هذه الساعة" إلى حصول هذا الأمر.

وأوضح أوربان أن "انفجارات ثانوية مصدرها الآلية أظهرت وجود كمية كبيرة من المواد المتفجرة"، مؤكداً "أننا نبقى يقظين بإزاء تهديدات مقبلة محتملة".

كان الرئيس جو بايدن حذر، أمس السبت، من هجوم "محتمل جداً" بعد هجوم الخميس قرب مطار كابول والذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي وخلف أكثر من مئة قتيل بينهم 13 جندياً أميركياً.

ورداً على ذلك، شنت واشنطن ضربة بواسطة طائرة من دون طيار في أفغانستان أسفرت عن مقتل عنصرين في التنظيم المتطرف وإصابة ثالث، محذرة من أن هذه الضربة لن تكون "الأخيرة".

وتزامن إعلان الضربة الجوية اليوم الأحد مع وجود الرئيس الأميركي وزوجته جيل بايدن في قاعدة "دوفر" العسكرية شرق واشنطن للقاء عائلات الجنود الضحايا، على أن تقام ظهراً (16,00 ت غ) مراسم تكريم لهم.