ألمانيا تحذر من حدوث مجاعة في أفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - حذر وزير التنمية الألماني جيرد مولر، في تصريحات صحفية نشرت اليوم الأحد، من حدوث مجاعة كبيرة في أفغانستان.

وفي تصريحات لصحيفة «هاندلسبلات»، قال السياسي الألماني «هناك أزمة جوع مأساوية تتكون الآن. فثمة طرق إمداد منهارة فضلاً عن تداعيات كوفيد-19 والجفاف، وهناك 14 مليون شخص مهدد».

ونظراً لهذه الظروف، فقد أعلن مولر تقديم مزيد من الدعم لمنظمات غير حكومية ومنظمات إغاثة تابعة للأمم المتحدة في المنطقة «وبشكل محدد، فقد حولنا في خطوة أولى 50 مليون يورو كمساعدات عاجلة لدعم أعمال إغاثة اللاجئين، لكن هناك حاجة الآن إلى تحرك سريع ومشترك للمجتمع الدولي لأنه ينبغي أن لا يفشل بسبب نقص موارد منظمات الإغاثة الأممية».

في الوقت نفسه، دافع مولر عن تعليق مساعدات التنمية المخصصة لأفغانستان. وقال إن «التعاون التنموي الحكومي مرهون بشروط واضحة مثل أمن الموظفين واحترام حقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن هذا هو السبب في تعليق مساعدات التنمية حتى إشعار آخر.