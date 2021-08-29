اليابان تعلق استخدام لقاح مضاد لكورونا بسبب تلوث

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت سلطات مقاطعتي غونما وأوكيناوا في اليابان أنها علقت، اليوم الأحد، استخدام لقاحات «موديرنا» ضد مرض كوفيد-19 بعد اكتشاف دفعات جديدة ملوثة منه.

وجاء هذا القرار غداة فتح تحقيق من قبل وزارة الصحة اليابانية بعد وفاة رجلين تلقيا لقاح «موديرنا» من أصل 1,63 مليون جرعة بسبب شوائب في بعض القوارير.

وأعلنت منطقة أوكيناوا (جنوب اليابان)، في بيان اليوم الأحد «تعليق استخدام لقاحات موديرنا لأنه تم رصد مواد دخيلة في بعض» الشحنات.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الدفعات، التي رصد فيها التلوث السبت في أوكيناوا، تختلف عن تلك التي تم تعليق استخدامها قبل ذلك بسبب شوائب في بعض القوارير.

بدورها، أعلنت سلطات مقاطعة «غونما» في شمال العاصمة طوكيو تعليق استخدام الكميات المشبوهة. وقال مسؤول «نواصل استخدام جرعات موديرنا غير المتضررة».

تأتي هذه الخطوة غداة إعلان وزارة الصحة اليابانية في أغسطس وفاة رجلين يبلغان 30 و38 عاماً، تلقى كل منهما جرعة ثانية من لقاح «موديرنا» جاءت من واحدة من ثلاث شحنات تم تعليق استخدامها بقرار من الحكومة في 26 أغسطس.

وأعلنت الوزارة فتح تحقيق لكشف سبب وفاة الرجلين، موضحة أن «العلاقة السببية بالتطعيم ما زالت غير معروفة حتى الآن».

من جهتها، قالت الشركة الأميركية «موديرنا» ومجموعة «تاكيدا»، التي تستورد وتوزع اللقاحات في الأرخبيل في بيان مشترك «حالياً، ليس لدينا دليل على أن هذه الوفيات نجمت عن لقاح موديرنا ضد كوفيد-19، ومن المهم إجراء تحقيق لتحديد ما إذا كانت هناك صلة».

ولم تُعرف بعد طبيعة الجزيئات التي رصدت في القوارير التي تم تصنيعها بعقد من الباطن أبرمته شركة في أوروبا مع «موديرنا».

وقالت موديرنا وتاكيدا «تم إرسال القوارير إلى مختبر لتحليلها وستعرف النتائج الأولى في وقت مبكر من الأسبوع المقبل».