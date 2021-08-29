وزير الدفاع المصري: الدفاع عن أمن مصر واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد عاطف (القاهرة)

قال وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكى، إن رجال الجيش المصري سيظلون جديرين بالثقة التي أولاها لهم المصريون بالصدق والولاء بكل شجاعة وشرف.

ووجه وزير الدفاع المصري، خلال كلمة له بمراسم احتفال لتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم العسكرية وأحيلوا إلى التقاعد، التحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداءً للشعب المصري، مؤكداً أن الدفاع عن أمن مصر واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها.

وقلد الوزير المصري القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديراً لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.