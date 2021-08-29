ارتفاع عدد ضحايا انفجار مستودع ذخيرة في كازاخستان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ 32 دقيقة

آخر تحديث: 29 - أغسطس - 2021 8:10 مساءً

ارتفع عدد قتلى انفجارات الذخيرة في مستودعات وحدة عسكرية في منطقة جامبيل بكازاخستان إلى 14 قتيلا، وفقا لما أعلنت وزارة الطوارئ.

وأشار بيان للوزارة، إلى أن “عدد قتلى الانفجار في منطقة جامبيل بلغ 14 قتيلا”.

وأضاف: “خبراء المتفجرات عثروا على جثة شخص آخر يتم تحديد هويته”.

وذكرت الوزارة أن “البحث لا يزال مستمرا عن 3 أشخاص، اعتبروا في عداد المفقودين”.

من جهته، أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، الحداد الوطني العام يوم الأحد، على خلفية الأحداث المأساوية في منطقة جامبيل.

وكتب رئيس كازاخستان، في تغريدة على تويتر: “فيما يتعلق بالحادثة المأساوية التي وقعت في منطقة بايزك في مقاطعة جامبيل، والتي أسفرت عن مقتل العديد من الأشخاص، أعلن يوم 29 أغسطس كيوم حداد وطني. أظهر القتلى من العسكريين ومن فرق الإنقاذ، بطولات حقيقية وتفانيا كبيرا”.

وقال مصدر بوزارة دفاع كازاخستان، إن وزير الدفاع نورلان يرميكباييف، مستعد للاستقالة بعد الانفجارات والحريق في مستودع للذخيرة بمقاطعة جامبيل.

وأضاف المصدر، في حديث لوكالة “نوفوستي” : “يؤكد الوزير استعداده للاستقالة من منصبه”.

وأشار المصدر، إلى أن الوزير يواجه الآن مهمة إزالة تبعات الحادث الذي وقع أمس وحصد العديد من الأرواح، وأن القرار النهائي بخصوص الاستقالة، سيتخذ من قبل قيادة الجمهورية.