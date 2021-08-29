توقيف 80 شخصا في ألمانيا خلال احتجاجات على قيود كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ 38 دقيقة

أوقف الشرطة الألمانية في العاصمة برلين نحو 80 شخصا اليوم الأحد أثناء احتجاجات مستمرة على إجراءات مواجهة جائحة كورونا في البلاد.

وقالت الشرطة في بيان نشر على صفحتها في “تويتر” إن حملة التوقيف ركزت على “العنيفين والمنظمين ومن حرضوا على انتهاك التشريعات الخاصة بالتجمعات وإجراءات السلامة الصحية”.

وأشارت الشرطة إلى أن آلاف المتظاهرين جالوا في شوارع العاصمة في مسيرة غير مرخصة، وأن قيام أجهزة الأمن بإغلاق بعض الشوارع في مسار موكب المحتجين لم يمنع من إيجاد طرق بديلة، ما أدى إلى انقسام الموكب إلى مجموعات صغيرة تواصل سيرها عبر المدينة.

وجاءت مظاهرات اليوم امتدادا لاحتجاجات يوم السبت في برلين، حيث أعلنت الشرطة أنها أوقفت نحو 80 مخالفا، مضيفة أن 4 شرطة تضرروا جراء الاحتجاجات.

ونزل آلاف الأشخاص إلى شوارع برلين، السبت، للاحتجاج على إجراءات الحكومة الخاصة باحتواء فيروس كورونا، على الرغم من الحظر المفروض على التجمع.

وحظرت الشرطة تسع مظاهرات مقررة اليوم ، بما في ذلك واحدة من حركة “كفير دنكر” (أصحاب الفكر المختلف) ومقرها شتوتغارت، وهي أبرز حركة مناهضة للإغلاق في ألمانيا. وقضت محكمة بالموافقة على السماح باحتجاج واحد يومي السبت والأحد من المقرر أن يشارك فيه 500 شخص.

وانتشر ما يزيد على 2000 شرطي في أنحاء العاصمة الألمانية.

وفي الوقت نفسه اجتذب احتجاج مضاد باسم “قطار الحب”، رافقته موسيقى تكنو، حشدا كبيرا من مؤيدي القيود الحكومية لكبح انتشار الوباء.

يأتي احتجاجا السبت وسط جدل في ألمانيا حول ما إذا كان سيتم فرض قيود على الأشخاص غير المطعمين، وكيفية تنفيذ ذلك، وهي مسألة باتت أكثر إلحاحا مع ارتفاع أعداد حالات الإصابة اليومية بالفيروس.

وخرجت احتجاجات مماثلة في برلين مستهل أغسطس، تخللتها اشتباكات مع الشرطة التي اعتقلت المئات.