تعليق صادم.. هكذا وصف النائب الأول لرئيس السلطة القضائية الإيرانية مقاطع التعذيب في “إيفين”!!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 29 - أغسطس - 2021 7:26 مساءً

علق محمد مصدق، النائب الأول لرئيس السلطة القضائية الإيرانية، على مقاطع الفيديو التي تظهر التعذيب وسوء المعاملة وضرب السجناء في سجن إيفين، بأنها قد “تمت منتجتها، ولا علاقة لها بالسجن أبدًا”.

وبجسب ما نقل موقع “إيران إنترناشونال”، فقد رفض مصدق تحديد المكان الذي ظهر في مقاطع الفيديو، ولكنه قال إن “بعض الأماكن الأخرى في هذه الصور لا تتعلق بالسلطة القضائية أبدا”.

من جهته، قال حسن نوروزي، نائب رئيس اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني، إن هذه الصور “من صنع الصهاينة” لصرف انتباه الناس عن “هزيمة أميركا من المقاتلين الأفغان المظلومين والحفاة”.

يشار إلى أنه عقب انتشار مقاطع الفيديو التي حصلت عليها “إيران إنترناشيونال” من مجموعة قراصنة أطلقت على نفسها “عدالة علي”، عن انتهاكات واسعة في سجن إيفين، تحمل المسؤولون القضائيون في إيران، بمن فيهم رئيس منظمة السجون الإيرانية مسؤولية سوء المعاملة مع السجناء وأعلنوا عن فصل بعض “الموظفين” من عملهم، ولكن هذا البرلماني الإيراني أكد أن مقاطع الفيديو المنتشرة هي عملية “ابتزاز” وليس هناك أي تعذيب في السجون الإيرانية.