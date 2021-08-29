فيديو ساخر.. شاهد ردة فعل مسؤول عراقي على هفوة وزير الخارجية الإيراني!

يبدو أن وزير الخارجية الإيراني المعين حديثاً حسين أمير عبد اللهيان، كان مصراً على أن يكون حديث وسائل التواصل عقب مشاركته في قمة بغداد، بسبب سقطاته التي ارتكبها من الناحية البروتوكلية أو من ناحية المعلومات المغلوطة التي أوردها خلال الحديث عن التبادل التجاري بين إيران والعراق.

وقد كان لافتاً ردة فعل المسؤولين العراقيين المشاركين في قمة بغداد، حيث التقطت عدسات المصورين، استياءهم مما أورده عبد اللهيان، حتى ان أحد أعضاء الوفد العراقي قام بحركة تصف الوزير الإيراني بـ “الخبل” باللهجة العراقية أي المجنون أو المعتوه.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد تحدث خلال مشاركته في قمة بغداد، بأن أنواع التبادل التجاري بين العراق وإيران وصلت على مدى السنوات الماضية إلى اكثر من 300 مليار دولار عبر 3 ممرات رغم تفشي فيروس كورونا مما يعكس الترابط المتجذر بين البلدين”.