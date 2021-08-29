الفساد يلاحق حكومة روحاني.. اعتقال مسؤول بتهمة الاختلاس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 29 - أغسطس - 2021 6:37 مساءً

اعتقلت السلطات الأمنية فيإيران، اليوم الأحد، مسؤولاً في أحد المحافظات في عهد الرئيس السابق حسن روحاني بتهمة الاختلاس، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية.

مصادر مطلعة قالت لوكالة أنباء “مهر” الإيرانية: إن “حميد لطف اللهيان، رئيس بلدية محافظة أردبيل شمال إيران جرى اعتقاله في وقت متأخر من، مساء السبت، من قبل قوات الاستخبارات بتهمة تورطه في عمليات اختلاس مالي وإداري”.

وترأس “حميد لطف اللهيان” بلدية محافظة اردبيل التي يبلغ سكان عدد سكانها قرابة مليون و300 ألف نسمة، منذ العام 2016 وحتى منتصف العام الجاري.

كما أكدت المصادر المطلعة أن “الاعتقال جاء بناء على أوامر من النيابة العامة لمحافظة أردبيل الواقعة شمال إيران”، لافتة إلى أن “حميد لطف اللهيان متهم بارتكاب جرائم مالية وإدارية وتدخلات غير مشروعة”.

وشدد المسؤولون القضائيون في المحافظة مرارًا على أنه لا ينبغي لأي مسؤول أن يتخيل هامشًا آمنًا له ولمن حوله، إذ تم اعتقال عدد من المدراء وعدد من موظفي بلدية أردبيل وإيداعهم السجن، وفقاً للوكالة الإيرانية.

يذكر أن البرلمان الإيراني منح حكومة الرئيس الجديد “إبراهيم رئيسي” الثقة وتتكون من أغلبية الأصوليين المقربين من المرشد علي خامنئي، الثقة، رافضًا مرشحه لمنصب وزير التربية والتعليم.

وصوت البرلمان في 25 أغسطس/آب لصالح 18 وزيرا اقترحهم رئيسي من أصل 19 وزيرا، حيث لم يحصل وزير التربية والتعليم المقترح على ثقة البرلمان.

جميع الوزراء المقترحين من قبل إبراهيم رئيسي- الذي فاز بانتخابات رئاسية باردة سجلت أقل مشاركة شعبية فيها منذ تأسيس النظام في إيران- جميعهم ينتمون إلى التيار الأصولي المقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي. وليس لأي حزب سياسي آخر في إيران أي ممثل له في الحكومة الثالثة عشرة.