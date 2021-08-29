شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: 250 مواطن أمريكي لا يزالون في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن حوالي 250 أمريكيًا لا يزالون في أفغانستان ويحاولون المغادرة، مشيرة إلى أن فريقها على الأرض يواصل تنسيق المساعدة على مدار الساعة لهذه المجموعة، مع مراعاة الوضع الأمني ​​الحالي.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم، أن حوالي 5500 مواطن أمريكي أجلوا بأمان من أفغانستان منذ 14 أغسطس، مشيرة إلى أن هذا العدد يشمل حوالي 50 فردًا إضافيًا في اليوم الأخير.

وأضافت أن فرقها الميدانية تواصلت مع حوالي 280 مواطنًا أميركيًا في أفغانستان ولكنهم لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيغادرون أفغانستان أو لا ينوون المغادرة.