الرئيس الفرنسي: القصف التركي يمنع عودة اللاجئين إلى سنجار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إن القصف الجوي التركي الذي يستهدف قضاء سنجار يحول دون عودة النازحين الإيزيديين إلى ديارهم.

وأوضح أن الآلاف من الإيزيديين تركوا منازلهم ونزحوا بسبب هجوم تنظيم داعش، وهم الآن لا يستطيعون العودة إلى سنجار لأن تركيا تهاجم تلك المنطقة إضافة إلى وجود عدة عراقيل أخرى، مؤكدا أن الوضع في سنجار غير مستقر.

كما أكد ماكرون عزم حكومة بلاده افتتاح قنصلية لفرنسا في مدينة الموصل بمحافظة نينوى (شمال العراق)، مشددا على أن المجتمع الدولي وبينها فرنسا ملتزمون بحفظ الأمن والاستقرار في العراق.

ووجه ماكرون في كلمة له خلال لقائه عددا من رجال الدين المسيحيين في كنيسة الساعة بالموصل الشكر للقوات العراقية على تصديها لتنظيم داعش، قائلا: "العراقيون هم من دافعوا عن أرضهم بداية، وبعدها دخل المجتمع الدولي على الخط"، لافتا إلى دور فرنسا في الحرب ضد الإرهاب في العراق.

وقال إن فرنسا تعمل على إعادة إعمار مدينة الموصل في أسرع وقت، ولديها مشاريع عديدة من بينها افتتاح القنصلية الفرنسية، مشيرا إلى أنه مع تردي الواقع الخدمي في الموصل لا يستطيع النازحون العودة إلى ديارهم.