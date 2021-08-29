ماكرون يغرد للعراقيين بالعربية: شكرا على الاستقبال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن زيارته إلى منطقة الكاظمية في العاصمة العراقية بغداد ليلة أمس، معربا عن شكره على استقباله.

وكتب ماكرون على صفحته في "تويتر"، بالعربية قائلاً: "زرت مساء أمس الكاظمية، وهو مقام روحي هام لدى الطائفة الشيعية، للالتقاء بالشعب العراقي بجميع مكوناته.. شكرا على استقبالكم".

ورافق ماكرون ليلة امس السبت، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته الى منطقة الكاظمية، التي تضم ضريح الامام موسى الكاظم، أحد الأئمة الاثني عشر لدى المسلمين الشيعة.

ووصل ماكرون ليلة الجمعة على رأس وفد رفيع الى العاصمة بغداد، للمشاركة في مؤتمر التعاون، كما زار أربيل والموصل اليوم الأحد.

وغرد ماكرون أيضا بالعربية عن زيارته للموصل: "في كنيسة سيدة الساعة في الموصل لأؤكّد من جديد التزامي بالروابط العريقة التي تجمعنا بمسيحيي الشرق وتعمل فرنسا من أجل التعددية التي تمثل ثروة الشرق الأوسط".



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