"القوات الجنوبية" تتوعد الحوثيين برد موجع على استهداف "العند"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهدت القوات الجنوبية في اليمن برد موجع على استهداف مليشيات الحوثي، قاعدة العند العسكرية، مرجحة ارتفاع عدد الضحايا لـ40 قتيلا.

وقال المتحدث باسم قاعدة العند العسكرية، ماهر الحالمي على حسابه في "فيسبوك"، إن القوات الجنوبية لن تقف مكتوفة الأيدي وسترد على العملية الغادرة التي نفذتها المليشيات الحوثية.

وأطلقت مليشيات الحوثي صواريخ بالستية من منطقة الحوبان بمحافظة تعز على قاعدة العند أثناء طابور الصباح لمجندين جنوبيين، في هجوم أسفر عن سقوط أكثر من 100 قتيل وجريح.

وأوضح الحالمي أن "استمرار مليشيات الحوثي في الاعتداءات على قاعدة العند العسكرية جريمة لا تغتفر ولا يمكننا السكوت عليها".

من جانبه، رجح متحدث المنطقة العسكرية الرابعة الرائد محمد النقيب ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي لمليشيات الحوثي على العند إلى 40 قتيلا بحسب التقديرات الطبية.

وأشار إلى إن المليشيات الحوثية استخدمت 3 صواريخ باليستية في الهجوم الإرهابي على المركز التدريبي لمعسكر العند بمحافظة لحج جنوب اليمن .

وأكد النقيب أن مليشيات الحوثي استهدفت أيضا فرق الإسعاف التي هرعت لنقل الضحايا والجرحى الى المستشفيات، متعهدا برد قاس ردا على الهجوم الغادر.

وفي وقت سابق اليوم تعهد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن تدفع مليشيات الحوثي الإرهابية ثمنا غاليا على جرائمها بحق اليمنيين.