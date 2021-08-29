واشنطن تنفذ ضربة عسكرية في العاصمة الأفغانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مسؤولان أمريكيان، الأحد، تنفيذ واشنطن ضربة عسكرية في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال المسؤولان إن الضربة استهدفت مسلحين يُشتبه في أنهم من تنظيم داعش. وأضافا أنهما ينقلان عن معلومات أولية وحذرا من أنها قد تتغير.

وعلى الصعيد الرسمي، قال بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية "نحن واثقون بضرب الهدف. نتأكد من احتمال (سقوط) ضحايا مدنيين"، مضيفا أن "انفجارات ثانوية مصدرها الآلية أظهرت وجود كمية كبيرة من المواد المتفجرة".

من جانبها أكدت حركة طالبان، شن غارة أمريكية استهدفت انتحاريا كان في طريقه إلى مطار كابول لشن هجوم إرهابي.



ووقع هجوم انتحاري مساء الخميس الماضي، تبنّاه تنظيم داعش-ولاية خراسان، أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص، معظمهم أفغان كانوا يحتشدون أمام المطار على أمل الفرار من نظام طالبان، وكذلك 13 جندياً أمريكياً.



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حذر السبت من أن هجوما جديدا وشيكا "محتمل جدا" في هذه المنطقة، قبل بضعة أيام من الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية وكذلك القوات الغربية في 31 أغسطس/آب.

وسيطرت طالبان على الحكم في 15 أغسطس/آب الجاري، ودخل مقاتلوها من دون قتال إلى كابول بعد هزيمة الجيش الأفغاني الذي لطالما كان مدعوماً من الأمريكيين.