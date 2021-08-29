بعد مجزرة العند.. هادي: الحوثيون سيدفعون الثمن غاليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن مليشيات الحوثي الإرهابية "ستدفع الثمن غاليا وستحاسب على كل جريمة ترتكبها بحق اليمنيين".

جاء ذلك في برقية عزاء بعثها إلى أسر الضباط والصف والجنود الذين استشهدوا، اليوم الأحد، في العملية الإرهابية التي نفذتها مليشيات الحوثي الإرهابية على قاعدة العند العسكرية.

وأكد هادي أن "معركة الشعب اليمني ضد الإمامة والمشروع الفارسي في اليمن، مستمرة وستكلل بالنصر عما قريب".

وسقط أكثر من 30 قتيلا وأصيب أكثر من 60 آخرين في هجوم إرهابي حوثي استهدف بصواريخ باليستية وطائرات مفخخة، صباح اليوم الأحد، طابورا صباحيا للجنود في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج جنوب اليمن.

ووجه هادي وزارتي الدفاع والصحة بتوفير الرعاية الصحية الكاملة لجرحى العملية الإرهابية الغادرة، مؤكدا أن تضحيات الشعب اليمني لن تذهب سدى وأن محاولة المليشيات الكهنوتية جر اليمن إلى الماضي البغيض، ستفشل وسيطوي الشعب صفحتها ويقيم دولته الاتحادية.

ودعا الرئيس هادي القوى اليمنية إلى التلاحم في مواجهة هذه الميليشيا الإرهابية قائلا: "من يتخيل أنه سيكون بمنأى عن مشروع الموت الذي تقوده مليشيات الحوثي، بدعم إيراني، فهو واهم، وعلينا جميعا في الصف الجمهوري أن نعي ذلك جيدا وأن نوجه سهامنا نحو هذا العدو".

وشدد هادي على المزيد من اليقظة والاستعداد القتالي لمواجهة أي تحركات معادية من قبل مليشيات الحوثي، والالتزام بالأوامر والخطط العسكرية بما يحقق النصر ويخفف من الفاتورة الإنسانية.