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اختتام المنتدى العسكري التقني الدولي في موسكو

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شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام المنتدى العسكري التقني الدولي في موسكو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 29 أغسطس 2021

اختتمت في العاصمة الروسية موسكو فعاليات المعرض والمنتدى العسكري التقني الدولي " الجيش 2021 " الذي استمر أسبوعا بمشاركة وفود من 117 دولة.

 

واستقطب المعرض 1.7 مليون زائر من جميع أنحاء العالم وتم توقيع عقود لشراء الأسلحة بقيمة ملياري يورو /2.35 مليار دولار/.

 

وسلط المعرض الضوء على آخر الإنجازات العسكرية التي حققتها صناعة الدفاع الروسية والأجنبية، وناقش مختلف المواضيع الخاصة بتقنيات وشؤون التسليح .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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