عاجل.. إندونيسيا تسجل 19 هزة ارتدادية عقب زلزال بقوة 5.8 درجة

محمد الفلاح - الأحد 29 أغسطس 2021

سجلت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في منطقة "بالو" بمقاطعة " سولاويسي الوسطى" الإندونيسية 19 هزة ارتدادية.



جاء ذلك بعد زلزال بقوة 5.8 درجة وقع في منطقة "توجو أونا-أونا" بالإقليم الخميس الماضي، طبقا لما ذكرته وكالة "أنتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء، الأحد.

وقال المتحدث باسم الوكالة، إيزا (اسم واحد) الأحد: " لقد تم تسجيل 19 هزة ارتدادية على الأقل، حتى الأحد".

وأضاف أن شدة الهزات الارتدادية تراوحت من اثنتين إلى أربع درجات، بمراكز وأعماق مختلفة.

وتابع أن السكان المحليين شعروا بأربع من 19 هزة ارتدادية.

وقالت الوكالة إن أحدث هزة ارتدادية بلغت شدتها 2.7 درجة أمس السبت.

كان زلزال بقوة 5.8 درجة قد ضرب منطقة "توجو أونا-أونا" بمقاطعة سولاويسي الوسطى" الخميس الماضي، مما أسفر عن إلحاق أضرار بعشرات المنازل ووفاة أحد السكان .