شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمني : مليشيا الحوثي ستدفع الثمن غالياً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم الأحد، إن مليشيا الحوثي "ستدفع الثمن غالياً، وستحاسب على كل جريمة ترتكبها بحق اليمنيين".

جاء ذلك في برقية عزاء بعثها هادي إلى أسر الضباط والصف والجنود، الذين قتلوا اليوم في عملية قصف قاعدة العند الجوية، بمحافظة لحج، جنوبي البلاد.

وأضاف هادي، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية"سبأ"، أن"معركة الشعب اليمني ضد بقايا الإمامة والمشروع الفارسي في اليمن، مستمرة وستكلل بالنصر عماقريب".