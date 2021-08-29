شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تنفذ ضربة صاروخية ضد داعش في كابول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة نفذت ضربة صاروخية استهدفت عناصر من تنظيم داعش الإرهاب في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الأحد، بينما تستعد قواتها في مطار كابول لاكتمال انسحابها الذي ينهي تدخلا أمريكيا في أفغانستان دام عقدين.

وأضاف المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن الضربة استهدفت مسلحين يُشتبه في أنهم من تنظيم داعش (ولاية خراسان). وقال شاهدان إن الانفجار نجم على ما يبدو عن صاروخ أصاب منزلا في منطقة على الجانب الشمالي من المطار، لكن لم يتم تأكيد ذلك حتى الآن. وقال مسؤول أمني غربي لرويترز إن ما يزيد قليلا على ألف مدني موجودون بالمطار في انتظار نقلهم قبل انسحاب القوات.