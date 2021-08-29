شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: هجوم جديد محتمل في محيط مطار كابول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المرحلة الحالية من مهمة الإجلاء من أفغانستان بأنها "الأخطر".

وجدد، في تصريح لشبكة "إيه بي سي نيوز"الأمريكية، التحذير من أنه "من المحتمل جدا" وقوع هجوم جديد في محيط مطار كابول خلال الساعات القادمة. وقال :" هذه هي المرحلة الأخطر في مهمة كانت بالغة الخطورة بالفعل.

اليومان المتبقيان. ولذلك، سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على سلامة الناس. لكن الخطر كبير للغاية".

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أمس أن الانسحاب النهائي للقوات قد بدأ، ما يزيد الضغوط على الولايات المتحدة لإجلاء الأمريكيين المتبقين الذين يتطلعون إلى مغادرة أفغانستان. وقال بلينكن :"يتبقى نحو 300 مواطن أمريكي أبلغونا بأنهم يريدون

المغادرة. نعمل عن كثب لمساعدتهم على الوصول إلى المطار والصعود على متن

طائرة والخروج من أفغانستان".