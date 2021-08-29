بايدن يحذر من هجوم آخر في مطار كابول

28 أغسطس , 2021
حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن الأوضاع في كابول خلال الأيام الأخيرة من الإجلاء الأمريكي لا تزال «خطيرة للغاية» وقال إن قادته العسكريين أبلغوه خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم السبت أن هجوما آخر «من المرجح جدا وقوعه في الساعات الـ 36-24 المقبلة».
وقال بايدن: «لقد وجهتهم إلى اتخاذ كل التدابير الممكنة لمنح الأولوية تحديد لحماية القوة، وأكدتُ أن لديهم جميع السلطات والموارد والخطط لحماية رجالنا ونسائنا على الأرض»، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.
يشار إلى أن 13 جنديا أميركيا قتلوا وأصيب 18 آخرين في تفجير انتحاري وقع يوم أمس الأول الخميس خارج بوابات مطار كابول حيث تدير الولايات المتحدة عملية الاجلاء، تلاه هجوم شنته الولايات المتحدة ضربة انتقامية أسفرت عن مقتل اثنين من أعضاء تنظيم داعش الذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم.
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