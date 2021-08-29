دراسة جديدة: المتحورة دلتا تضاعف احتمال دخول المستشفى

كشفت دراسة بريطانية السبت أن احتمال دخول المصابين بالمتحورة دلتا إلى المستشفى أكبر بمرتين من إمكانية حدوث ذلك لدى المصابين بالمتحورة ألفا.

وأكدت آن بريسانيس المؤلفة المشاركة في الدراسة "يظهر بحثنا أنه لو لم يكن لدينا لقاحات، فإن الوباء بسبب المتحورة دلتا سيضع ضغطا على النظام الصحي أكبر مما لو كان ناتجا عن المتحورة ألفا".

ومن المعروف أن المتحورة دلتا التي رصدت للمرة الأولى في الهند، أكثر قابلية للانتقال بحوالى ما بين 40 في المئة إلى 60 في المئة من المتحورة ألفا التي ظهرت في المملكة المتحدة نهاية العام 2020.

لكن ما زال هناك القليل من المعلومات حول شدتها، رغم أن البيانات الأولية في اسكتلندا وسنغافورة تشير إلى ارتفاع احتمال الاستشفاء والإصابة بأشكال حادة من كوفيد مع هذه المتحورة.

وحلل مؤلفو الدراسة المنشورة في مجلة "ذي لانست إنفكشوس ديزيزز" بيانات أكثر من 43 ألف إصابة مسجلة في إنكلترا بين 29 آذار و23 أيار، وهي الفترة التي بدأت المتحورة دلتا الانتشار عبر قناة المانش.

وكانت نسبة الإصابات المرتبطة بالمتحورة ألفا 80 في المئة في المتوسط خلال تلك الفترة (99,8 % في الأسبوع الأول، وانخفضت إلى 34,8 % في الأسبوع الاخير)، فيما كانت 20 في المئة بسبب المتحورة دلتا.

وثلاثة أرباع المصابين (74 %) لم يتلقوا اللقاح وربعهم (24 %) لم يتلقوا سوى جرعة واحدة منه، وكانت نسبة الأشخاص الملقحين بالكامل 1,8 % فقط من الإصابات.

ونقل 2,3 في المئة من المصابين بالمتحورة دلتا إلى المستشفى بعد أسبوعين من اكتشافهم الإصابة بالوباء، مقارنة ب2,2 في المئة من المصابين بالمتحورة ألفا.

لكن مع الأخذ في الاعتبار عوامل معروفة بتأثيرها على شدة الإصابة بكوفيد (السن والمجموعة الإتنية والتلقيح)، يحسب الباحثون أن خطر دخول المستشفى يتضاعف ب2,26 مع المتحورة دلتا مقارنة بالمتحورة ألفا.

وكان المرضى المصابون بالمتحورة دلتا أصغر بشكل ملحوظ، بمتوسط عمر بلغ 29 عاما، مقابل 31 عاما للمتحورة ألفا.

ونظرا إلى انخفاض نسبة الأشخاص الملقحين في المجموعة التي شاركت في الدراسة "تفيد نتائج هذا البحث أولا بأن هناك خطر دخول المستشفى على الأشخاص الذي لم يتلقوا اللقاح أو تلقوا جرعة واحدة فقط"، كما أوضحت بريسانيس المتخصصة في الإحصاءات في جامعة كامبريدج.

وأظهرت دراسات عدة أن اللقاحات تحتفظ بفعالية عالية جدا ضد الأشكال الحادة من كوفيد المرتبطة بالمتحورة دلتا، شرط أن يكون الأشخاص ملقحين بالكامل، فيما يكون تأثير اللقاحات محدودا بعد جرعة واحدة فقط.

وقال غافين دابريرا المؤلف المشارك في الدراسة وعالم الأوبئة في الوكالة الصحية العامة هيلث إنغلاند "فيما تمثل هذه المتحورة حاليا أكثر من 98 في المئة من الإصابات بكوفيد في المملكة المتحدة، من الضروري أن يقوم الذين لم يتلقوا جرعتين بعد بالقيام بذلك بأسرع ما يمكن".

الدنمارك تحدد موعد رفع قيود كورونا