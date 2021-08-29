اليابان قد تدمج لقاحات مختلفة لتسريع التطعيم

طوكيو ـ د ب أ: من المحتمل أن تدمج اليابان جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركة “أسترازينيكا” مع لقاحات طورتها شركات أخرى من أجل تسريع جهود التطعيم، وفقا للوزير المسؤول عن حملة التطعيم في اليابان. ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن الوزير تارو كونو قوله في برنامج إخباري على تلفزيون فوجي إن الفكرة تتمثل في دمج جرعة لقاح استرازينيكا مع جرعة من لقاح “فايزر ـ بيونتك” أو لقاح “موديرنا”.

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