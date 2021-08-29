تحذير من متحور جديد فـي 2022 أكثر فتكا من دلتا

■ انخفاض مرضى وحدات الرعاية الفائقة بفرنسا

■ الهند تمدد حظر رحلات الخارجية

■ الإمارات تفتح تأشيرات السياحة للمطعمين

■ اليمن يتسلم أول دفعة من لقاح «جونسون اند جونسون»

■ كندا تعلق الرحلات الجوية القادمة من المغرب

■■ لندن ـ عواصم ـ وكالات:

حذر أحد الخبراء من أن المتحور الجديد لفيروس كورونا الذي أطلق عليه “كوفيد 22” قد يكون أكثر فتكًا من دلتا الذي يهيمن على العالم. وقال البروفيسور ساي ريدي، عالم المناعة، إن علينا الاستعداد لمتغير جديد ناشئ في عام 2022 يمكن أن يشكل خطرًا كبيرًا، حيث سيستمر فيروس كورونا في التطور. وحذر ريدي المقيم في زيورخ من أن من “الحتمي” أن تتحد المتغيرات الموجودة بالفعل، مثل دلتا (الهند) وبيتا (جنوب إفريقيا) وجاما (البرازيل) لجعل السلالة أكثر قدرة، ويمكن أن يكون كوفيد 22 أسوأ مما نشهده الآن.■ ■

وأضاف ريدي “إذا ظهر مثل هذا المتغير، فعلينا التعرف عليه في أقرب وقت ممكن، ويجب على الشركات المصنعة للقاح تكييف اللقاح بسرعة. فظهور هذا المتحول الجديد هو مخاطرة كبيرة. علينا الاستعداد لذلك”. وفي حديثه إلى صحيفة بليك الألمانية، أوضح ريدي أن دلتا الذي اسماه “كوفيد 21” هو أكثر الأنواع المعدية على الإطلاق، لكنه لم يحصل على “الطفرات الهاربة”، وهي سمات وراثية تساعد الفيروسات على تفادي جهاز المناعة. ومن المتوقع أن تظهر متحولات جديدة لكورونا في المستقبل لأنها جزء طبيعي من تطور الفيروسات، ومن المستحيل التنبؤ بما إذا كانت ستصبح أكثر خطورة، ولكن مع ظهور العديد منها بالفعل في غضون أقل من عامين، فإن هذا لا يبشر بالخير. بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

وقد أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 216 مليونا حتى صباح أمس، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 16ر5 مليار جرعة. بحسب أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأميركية.

خليجيا، ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن الإمارات أعلنت أنها سوف تستأنف إصدار تأشيرات سياحية للمسافرين الحاصلين على اللقاح الواقي من فيروس كورونا ابتداء من 30 أغسطس. وقالت الوكالة إن القرار “يشمل الدول التي تم منع القدوم منها مسبقاً مع إلزامية الفحص المخبري السريع “بي.سي.آر” في المطار على أن تبقى الاشتراطات السابقة سارية على الفئات غير المطعمة”.

الى ذلك، ذكرت وزارة الصحة أن اليمن تسلم أول شحنة من لقاحات كوفيد19 من إنتاج جونسون اند جونسون. وهذه الشحنة الدفعة الأولي من إجمالي 504 آلاف جرعة من المقرر أن يتسلمها اليمن من الولايات المتحدة. كما تلقى السودان شحنة تضم أكثر من 200 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المستجد من فرنسا. وأعلنت وزارة الصحة السودانية و”يونيسيف” في بيانات منفصلة لهما عن تلقي السودان 218 ألف و400 جرعة من لقاح (كوفيد19) من فرنسا، وفقا لوكالة “رويترز”.

دوليا، أصدرت الحكومة الكندية تعليمات جديدة بتعليق جميع الرحلات التجارية والخاصة القادمة من المغرب لمدة 30 يوما، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد. ونشر موقع “السفر” التابع للحكومة الكندية، أن “الحكومة الكندية علقت الرحلات من المغرب بدءا من 29 أغسطس 2021 إلى 29 سبتمبر 2021”. على صعيد متصل، انخفض عدد مرضى كوفيد19 بوحدات الرعاية الفائقة بالمستشفيات الفرنسية لأول مرة منذ تسعة أيام بواقع 11 مريضا ليصبح عددهم الإجمالي 2259.

آسيويا، أعلنت الهيئة المنظمة لقطاع الطيران في الهند إنه سيتم تمديد تعليق الرحلات الخارجية من وإلى الهند حتى نهاية سبتمبر المقبل بسبب جائحة كورونا. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الهيئة العامة للطيران المدني القول إن الحظر لن ينطبق على جميع الرحلات الدولية للبضائع.