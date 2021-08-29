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اختتام المنتدى العسكري التقني الدولي في موسكو

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام المنتدى العسكري التقني الدولي في موسكو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

اختتمت في العاصمة الروسية موسكو فعاليات المعرض والمنتدى العسكري التقني الدولي " الجيش 2021 " الذي استمر أسبوعا بمشاركة وفود من 117 دولة.

 

واستقطب المعرض 1.7 مليون زائر من جميع أنحاء العالم وتم توقيع عقود لشراء الأسلحة بقيمة ملياري يورو /2.35 مليار دولار/.

 

وسلط المعرض الضوء على آخر الإنجازات العسكرية التي حققتها صناعة الدفاع الروسية والأجنبية، وناقش مختلف المواضيع الخاصة بتقنيات وشؤون التسليح .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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