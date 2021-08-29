- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام المنتدى العسكري التقني الدولي في موسكو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021
متابعات_الخليج 365
اختتمت في العاصمة الروسية موسكو فعاليات المعرض والمنتدى العسكري التقني الدولي " الجيش 2021 " الذي استمر أسبوعا بمشاركة وفود من 117 دولة.
واستقطب المعرض 1.7 مليون زائر من جميع أنحاء العالم وتم توقيع عقود لشراء الأسلحة بقيمة ملياري يورو /2.35 مليار دولار/.
وسلط المعرض الضوء على آخر الإنجازات العسكرية التي حققتها صناعة الدفاع الروسية والأجنبية، وناقش مختلف المواضيع الخاصة بتقنيات وشؤون التسليح .