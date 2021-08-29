وسط إجراء عمليات الإجلاء.. انفجار «جديد» في محيط مطار كابل.. وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى

الشارقة - اميمة ياسر - ذكرت تقارير صحفية، أن انفجارا وقع في العاصمة الأفغانسة كابل، وتحديدا قرب المطار، حيث تجري آخر عمليات الإجلاء.

وذكرت وكالة "فرانس برس"، أنه سمع دوي انفجار في العاصمة الأفغانية، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

من جانبها، ذكرت تقارير صحفية، أن الانفجار ناجم عن إطلاق قذيفة "آر بي جي" قرب مطار كابل، وسط أنباء عن سقوط ضحايا.

وأكد موفد RT في كابل، خالد الجبوري، أن الانفجار دوى في شارع الشهيد في منطقة هانغرة، على الطريق المؤدي إلى المطار، مشيرا إلى أن التقارير الأولية تتحدث عن عشرات المصابين جراء الانفجار.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل لقطات قيل إنها تظهر عمود دخان يتصاعد فوق موقع الانفجار. حسبما نشر موقع "روسيا اليوم".