شكرا لقرائتكم خبر عن "شئون عربية النواب": مشاركة الرئيس السيسي بمؤتمر بغداد تأكيد على دعم العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت لجنة الشؤن العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب يسرى المغازى، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر بغداد للتعاون والمشاركة فى إعمار العراق الذى يهدف إلى دعم استقرار وإعادة الإعمار فى العراق.

وتعد هذه الزيارة هى الثانية للرئيس السيسى للعراق فى غضون شهرين من قمة بغداد الثلاثية وهو ما يؤكد حرص مصر على استقرار ودعم العراق حكومةً وشعبًا، وأكدت اللجنة حرص مصر على عودة العراق الشقيق إلى امتدادها العربى ليتبوء موقعه الفعال فى المنطقة لتعزيز التعاون والاستقرار والأمن العربى فى المنطقة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أكد فى كلمته أمام المؤتمر أن مصر تسعى لعلاقات شراكة وتعاون غير مسبوقة مع العراق، ووجه رسالة للشعب العراقى قائلا: "حافظوا على بلدكم.. ابنوا وتعاونوا وشاركوا فى الانتخابات"..

وأكد اعتزام مصر تنفيذ المشروعات المشتركة مع العراق والأردن ضمن آلية التعاون الثلاثى لتحقيق التنمية التى تلبى تطلعات شعوبنا، مضيفا: "مصر تنظر باهتمام إلى الإنجازات التى تحققت فى العراق بداية من القضاء على الإرهاب وهناك إصرار لدى الحكومة العراقية لمزيد من العمل خلال الفترة المقبلة لصالح الشعب العراقى".

وأكد الرئيس السيسى أن مصر تقف مع العراق لاستعادة مكانته التاريخية وترسيخ موقعه فى العالم العربى، وترفض كل التدخلات الخارجية فى شئون العراق والاعتداءات غير الشرعية على أراضيه وتدعو كل الدول الاحترام سيادة العراق، مطالبات بضرورة الالتزام بالمبادئ الثابتة فى العلاقات الدولية وهى حسن الجوار والاحترام المتبادل والامتناع غير المشروط عن التدخل فى الشئون الداخلية والامتناع عن دعم الجماعات المتطرفة أو نقل عناصرها من دول إلى أخرى.