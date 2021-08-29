صور.. تطعيم 1100 حالة ضد كورونا في "نادي الفيوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

كشفت الدكتورة سيسيل أنيس المشرفة على فريق التطعيم الطائر التابع لمديرية الصحة بالفيوم، أنه جرى تطعيم حوالى 1100 مواطن من المترددين على نادى محافظة الفيوم، ضد فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " وذلك لمنع التكدسات أمام مراكز التطعيم الثابتة.

قال الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن هناك حوالى 20 فريق تطعيم طائر يقوم بتطعيم المواطنين من خلال قوافل طبية تجوب قرى ومدن المحافظة للتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا.

كان مجلس إدارة نادى محافظة الفيوم، جهز صالتين كبيرتين لانتظار المواطنين بجوار غرفة مدير النادى التي جرى تخصيصها لفريق التطعيم التابع لمديرية الصحة بالمحافظة والذي ضم كل من الدكاترة داليا مسعد، وبسمة الباهي ومن هيئة المتابعين عفاف محمود، وهبة أحمد وصالح عطية، ورامي محمد.

وكشف أيمن فزاع المدير الإدارى لنادى المحافظة، أن كل إمكانيات النادي جاهزة لاستقبال المواطنين من الأعضاء وذويهم للحصول على التطعيم الخاص بالوقاية من فيروس كورونا، وذلك خلال الفترة المسائية بشكل يومى .