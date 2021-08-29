92.68% لطب القاهرة.. تنسيق المرحلة الأولى 2021 شعبة علمي علوم (جميع الكليات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والحدود الدنيا للقبول بالجامعات الحكومية لعام 2021.
وجاءت الحدود الدنيا للقبول بالشعبة العلمية علوم على النحو التالي:
- طب المنصورة 386
- طب الإسكندرية 382
- طب الزقازيق 382
- طب طنطا 381
- طب كفر الشيخ 381
- طب القاهرة 380
- طب بورسعيد 379
- طب عين شمس 378
- طب أسنان المنصورة 378
- طب المنوفية بشبين الكوم 378
- طب فاقوس 378
- طب بنها 377
- طب حلوان 376
- طب أسنان المنوفية 376
- طب جنوب الوادي 376
- طب قناة السويس بالإسماعيلية 375
- طب سوهاج 375
- طب الفيوم 374
- طب أسنان طنطا 374
- طب السويس 374
- طب أسنان الزقازيق 374
- طب أسنان الإسكندرية 373.5
- طب أسيوط 373
- طب بني سويف 373
- طب المنيا 373
- طب أسنان كفر الشيخ 373
- طب الوادي الجديد 372
- طب أسنان القاهرة 372
- طب أسنان عين شمس 372
- طب أسوان 372
- طب أسنان السويس 371
- طب أسنان الفيوم 371
- طب أسنان جنوب الوادي 371
- طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 371
- طب أسنان المنيا 370
- طب أسنان أسيوط 370
- طب أسنان بني سويف 370
- علاج طبيعي كفر الشيخ 368
- علاج طبيعي بنها 367
- صيدلة سوهاج 367
- صيدلة جنوب الوادي 367
- صيدلة المنصورة 367
- صيدلة طنطا 366
- صيدلة دمنهور 366
- علاج طبيعي القاهرة 366
- علاج طبيعي السويس 366
- صيدلة الزقازيق 366
- صيدلة المنوفية 365
- صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 365
- علاج طبيعي بني سويف 365
- صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 364
- علاج طبيعي جنوب الوادي 364
- صيدلة بورسعيد 364
- صيدلة القاهرة 364
- صيدلة الإسكندرية 364
- صيدلة أسيوط 364
- صيدلة عين شمس 363.5
- صيدلة الفيوم 363
- صيدلة مدينة السادات 363
- صيدلة حلوان 363
- صيدلة المنيا 363
- صيدلة بني سويف 363