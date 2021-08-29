92.68% لطب القاهرة.. تنسيق المرحلة الأولى 2021 شعبة علمي علوم (جميع الكليات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والحدود الدنيا للقبول بالجامعات الحكومية لعام 2021.

وجاءت الحدود الدنيا للقبول بالشعبة العلمية علوم على النحو التالي:

- طب المنصورة 386

- طب الإسكندرية 382

- طب الزقازيق 382

- طب طنطا 381

- طب كفر الشيخ 381

- طب القاهرة 380

- طب بورسعيد 379

- طب عين شمس 378

- طب أسنان المنصورة 378

- طب المنوفية بشبين الكوم 378

- طب فاقوس 378

- طب بنها 377

- طب حلوان 376

- طب أسنان المنوفية 376

- طب جنوب الوادي 376

- طب قناة السويس بالإسماعيلية 375

- طب سوهاج 375

- طب الفيوم 374

- طب أسنان طنطا 374

- طب السويس 374

- طب أسنان الزقازيق 374

- طب أسنان الإسكندرية 373.5

- طب أسيوط 373

- طب بني سويف 373

- طب المنيا 373

- طب أسنان كفر الشيخ 373

- طب الوادي الجديد 372

- طب أسنان القاهرة 372

- طب أسنان عين شمس 372

- طب أسوان 372

- طب أسنان السويس 371

- طب أسنان الفيوم 371

- طب أسنان جنوب الوادي 371

- طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 371

- طب أسنان المنيا 370

- طب أسنان أسيوط 370

- طب أسنان بني سويف 370

- علاج طبيعي كفر الشيخ 368

- علاج طبيعي بنها 367

- صيدلة سوهاج 367

- صيدلة جنوب الوادي 367

- صيدلة المنصورة 367

- صيدلة طنطا 366

- صيدلة دمنهور 366

- علاج طبيعي القاهرة 366

- علاج طبيعي السويس 366

- صيدلة الزقازيق 366

- صيدلة المنوفية 365

- صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 365

- علاج طبيعي بني سويف 365

- صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 364

- علاج طبيعي جنوب الوادي 364

- صيدلة بورسعيد 364

- صيدلة القاهرة 364

- صيدلة الإسكندرية 364

- صيدلة أسيوط 364

- صيدلة عين شمس 363.5

- صيدلة الفيوم 363

- صيدلة مدينة السادات 363

- صيدلة حلوان 363

- صيدلة المنيا 363

- صيدلة بني سويف 363