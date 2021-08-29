ما هو مصدر الجزيئات الغريبة في لقاح موديرنا؟ الصحة اليابانية تكشف

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ 7 ثواني

قالت الصحة اليابانية، إن فحص دفعة من لقاح “موديرنا” المضاد لفيروس كورونا المستخدم في أوكيناوا، كشف أن الجزيئات السوداء في بعض الجرعات هي بقايا غطاء العبوة المطاطي.

وأضافت الوزارة، في بيانها: “تم التحقق من أنه قبل ثقب الأمبولات، لم تكن هناك جزيئات غريبة في كل منها. الجسيمات السوداء الغريبة، دخلت السائل نتيجة ثقب الغطاء المطاطي للأمبولات”.

في وقت سابق، أعلنت إدارة محافظة أوكيناوا بجنوب اليابان عن اكتشاف مواد غريبة في عدة جرعات أخرى من لقاح “موديرنا”، والتي تختلف أرقامها المتسلسلة عن تلك التي تم وقف استخدامها لأسباب تتعلق بالسلامة. وبحسب البيانات الرسمية، تم العثور على جزيئات غريبة سوداء في أربع أمبولات، ومادة وردية في الخامسة.

ونوهت الوزارة، بأنها “استنتجت أنه لا داعي لتعليق التطعيم بلقاحات من نفس الدفعة”.

ويوم أمس السبت، أفادت وزارة الصحة اليابانية بوفاة شخصين بعد تلقيهما لقاح “موديرنا” المضاد لفيروس كورونا من شحنة الجرعات التي تم تعليق استخدمها لاحقا بعد اكتشاف تلوثها بجسيمات، بحسب “نوفوستي”.