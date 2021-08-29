خبراء التعليم يناشدون “طالبان” عدم تغيير النظام التعليمي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ 30 دقيقة

آخر تحديث: 29 - أغسطس - 2021 4:48 مساءً

دعا مسؤولون ومحاضرون سابقون في جامعات أفغانستان حركة “طالبان” إلى الحفاظ على نظام التعليم في البلاد وتحديثه بدلا من إنشاء نظام جديد.

وقال وزير التعليم العالي السابق عباس بصير اليوم الأحد، في مؤتمر حول التعليم العالي عقدته “طالبان”، إن البدء من جديد خطأ ارتكبته الحكومات السابقة.

وأضاف بصير: “دعونا لا نرفض كل شيء.. لا ينبغي أن نبدأ نظاما جديدا.. يجب أن نعمل أكثر على ما لدينا بالفعل”.

وانتقد وزير التعليم العالي في حكومة “طالبان” عبد الباقي حقاني نظام التعليم الحالي الذي أسسه المجتمع الدولي، قائلا إن التعليم الديني فيه يعتبر غير مهم.

وقال حقاني: “حاول العالم إخراج الدين من التعليم العلمي، ما أضر بالناس”. وأضاف أن “كل مادة ضد الإسلام في نظام التعليم ستزال”.

ولم تكن سياسة “طالبان” بشأن تعليم المرأة واضحة، لكن طارق كمال، مستشار إحدى الجامعات الخاصة، الذي تحدث في الندوة نيابة عن الجامعات الخاصة في البلاد، قال إن النساء مهتمات جدا ببعض مجالات التعليم العالي و”نحن بحاجة إلى توجيهات قيادة طالبان بشأنهن”، بحسب “أسوشيتد برس”.